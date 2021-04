LIVE. Super League nú al dood en begraven: behalve Man City en Chelsea willen ook andere Engelse clubs en AC Milan zich terugtrekken

Voetbal Mehdi Bayat vandaag vierde Belg in Uitvoerend Comité UEFA?

20 april Op het 45e buitengewoon congres van de UEFA in het Zwitserse Montreux worden vandaag acht nieuwe leden voor het Uitvoerend Comité verkozen. Bondsvoorzitter Mehdi Bayat stelde zich net als acht anderen kandidaat voor een zitje. Naast Bayat gaat het om de Rus Alexander Dyukov, de Nederlander Just Spee, de Italiaan Gabriele Gravina, de Pol Zbigniew Boniek, de Engelsman David Gill, de Duitser Rainer Koch, de Zweed Karl-Erik Nilsson en de Turk Servet Yardimci. Als Mehdi Bayat vandaag verkozen wordt, dan zal hij de vierde Belg worden die zetelt in een van de belangrijkste organen binnen de Europese voetbalconfederatie. Zijn voorgangers waren José Crahay (vice-voorzitter tussen 1954 en 1955), Roger Petit (1972-1980) en Louis Wouters (1980-1984).