LIVE. Sterling tekent voor vijf seizoenen bij Chelsea - Nederlandse tiener eerste zomeraanwinst van Standard

Antwerp Antwerp bevestigt dat Rode Duivel Toby Alderwei­reld op weg is naar Bosuil: “Mondeling akkoord over definitie­ve transfer”

Antwerp en Toby Alderweireld (33): de stunttransfer is zo goed als rond. De ‘Great Old' bevestigt dat er een akkoord is met Al-Duhail uit Qatar over een definitieve transfer. De Rode Duivel kan straks voor 3 seizoenen tekenen op de Bosuil.

11 juli