LIVE. Standard wil Ricca wegplukken bij Club - Mbaye Diagne (ex-Club) vindt nieuwe ploeg

Time-out Bizarre strafschop­pen­reeks in Nigeria: spelers doen hun uiterste best om vooral niét te winnen

Er is op social media veel te doen over een strafschoppenreeks uit Nigeria. In de finale van een regionale bekercompetitie (Aiteo Cup) deden de spelers van eersteklasser Remo Stars immers vooral hun best om die niet te winnen tegen Ijebu United.

15 juli