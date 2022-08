LIVE. Standard verbreekt contract Avenatti, die naar KV Kortrijk trekt

Voetbal Jupiler Pro League Marko Ilic (KV Kortrijk) speelt andermaal een wereldpar­tij, maar: “De teleurstel­ling overheerst”

KV Kortrijk ging tegen vicekampioen Union met 2-1 de boot in. Doelman Marko Ilic had opnieuw enkele prachtige reddingen in huis, maar toch kon Union-aanvoerder Teddy Teuma hem twee keer vloeren. Een uur na de wedstrijd was hij nog steeds enorm ontgoocheld.

15 augustus