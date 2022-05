LIVE. Spaanse politie vreest problemen, vijf Frankfurt-fans opgepakt

Club Brugge Schreuder ziet wel wat in Hoefkens als mogelijke opvolger hoofdtrai­ner Club: “Carl doet het heel goed in besprekin­gen”

Afzwaaiend Club-coach Alfred Schreuder had als centrale gast in Extra Time een goed woordje over voor zijn assistent Carl Hoefkens, een van de genoemde kandidaten als hoofdtrainer volgend seizoen bij blauw-zwart: “Maar of hij klaar is om mij op te volgen? Dat weet je nooit.”

17 mei