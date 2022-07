LIVE. Shopt Kompany opnieuw bij Anderlecht? Burnley duwt door voor talentvolle doelman Verbruggen

WK voetbal Geen alcohol in stadions tijdens het WK voetbal in Qatar

De tribunes van de voetbalstadions in Qatar zullen alcoholvrij blijven tijdens het WK voetbal in november en december. Alleen in de omgeving van het stadions zal bij sommige wedstrijden bier te verkrijgen zijn. Dat heeft het persagentschap Reuters vernomen uit een bron die dicht bij de WK-organisatie staat.

