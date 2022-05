LIVE. Rusten bij 0-0 in het Lotto Park! Beide ploegen kregen al goeie kansen, volgen de goals na rust?

Time-out Echt of fake? Lionel Messi zaait twijfel met waanzinni­ge traptech­niek

Het internet breekt zich het hoofd over een video van Lionel Messi. In zijn meest recente Instagrampost waar hij de nieuwe voetbalschoenen van Adidas promoot, trapt hij drie keer vanop verschillende (grote) afstanden perfect raak in een ton. Is hij echt aan het toveren? Of kwam hier de technologie van video-editing aan te pas? Zegt u het maar...

30 april