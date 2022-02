LIVE. Ronaldo als held (en met ‘SIII’s’) onthaald in ‘zijn’ Madrid - Hyperaanvallend United versus Atlético zonder Griezmann én Suárez

Champions League Lukaku blijft aan bank gekluis­terd in CL-zege tegen Lille, Thierry Henry: “Heb me altijd afgevraagd of Romelu wel bij dit Chelsea past”

Het geduld van Thomas Tuchel is ook op. Romelu Lukaku bleef dinsdagavond op de bank in de Champions League-overwinning tegen Lille OSC. “We hebben een belangrijke zege geboekt, en toch gaat bijna elke vraag over Romelu”, sakkerde Tuchel. Ook Thierry Henry liet zich uit over de situatie van ‘Big Rom’. “Ik heb me altijd afgevraagd of hij wel in dit team zou passen.”

