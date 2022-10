LIVE. Rodrygo zet Real - dat zonder Belgen speelt - op voorsprong tegen Shakhtar

NIEUWE PODCAST 🎧 HET WK VAN TOEN. "Zijn vrouw nam meteen het vliegtuig": nachtelij­ke escapades van Rode Duivels op Mundial van ‘82 haalden internatio­na­le pers

Jean-Marie Pfaff die bijna verdronk, de bescheiden Maurice De Schrijver die zijn vrouw zag overvliegen na de mediarel ‘Whiskey y amor’, een meidengroep die plots kwam optreden en veel jolijt over de “seksbus”. In de eerste aflevering van onze nieuwe podcastreeks ‘Het WK van Toen’ diepen Rode Duivels Guy Vandersmissen en Jos Daerden de strafste anekdotes en verhalen op over het WK van 1982 in Spanje. “Het was geen groep meiden die langskwam, Guy, maar wel een meidengroep.”

10:28