LIVE RODE DUIVELS. Wat heeft man-in-vorm Openda te vertellen? Samen met Faes spreekt spits vandaag met de pers

INTERVIEW. Tessa Wullaert is op haar 30ste verjaardag nog lang niet klaar met voetballen: “Ik blijf spelen zolang ik ervan kan leven”

Natuurlijk wordt ze graag in de bloemen gezet. Winnaars worden graag gevierd. Toch triggert het meteen ook haar cassante kant. “Mathi (haar partner, red.) weet dat hij mij geen bloemen moet geven. Ik laat die toch maar doodgaan.” Daar sta je dan in een bloemenwinkel in Sittard. Voilà, Tessa Wullaert. Zondag 30 jaar jong en na dit seizoen 11 jaar profspeelster. “Ik ben altijd mezelf.”