LIVE RODE DUIVELS. Tedesco ziet voltallige selectie trainen - Vranckx speelt vanavond met beloften

Vranckx terug naar de beloften

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Een voltallige selectie met 24 Rode Duivels verscheen op het trainingsveld van het nationaal voetbalcentrum in Tubeke. In een ontspannen sfeer verdeelde bondscoach Domenico Tedesco na de opwarming de selectie in groepen van acht en werd de bal rondgetikt.

Aster Vranckx, die de selectie had vervoegd in aanloop naar de match tegen Azerbeidzjan, is inmiddels teruggekeerd naar de beloften. Die spelen maandagavond tegen Kazachstan hun eerste wedstrijd in de voorronde van het EK 2025.

De Rode Duivels nemen het dinsdagavond in hun vijfde duel in de voorronde van het EK 2024 thuis op tegen de Esten. Na de krappe 0-1-zege zaterdag in Azerbeidzjan mogen Lukaku en co in het Koning Boudewijnstadion tegen het bescheiden Estland normaal niet in de problemen komen. Op 20 juni wonnen de Duivels in Tallinn met 0-3.

Met 10 op 12 leidt België in groep F voor Oostenrijk, dat ook 10 punten heeft. Estland bengelt onderin met 1 op 12.

Vertonghen dolt met Lukaku. © BELGA

© Photo News

Tielemans pitst even tegen het oor van Faes, zijn ex-ploegmaat bij Leicester City. © Photo News

Zeno Debast. © Photo News