LIVE RODE DUIVELS. Saelemaekers arriveert in Louis Vuitton-trui van zo’n 1.200 euro in Tubeke, Courtois kiest voor trainingspak met eigen logo

De Rode Duivels melden zich vandaag in het trainingscentrum in Tubeke. Wie komt er in stijl toe? Bondscoach Domenico Tedesco en zijn staf hebben alvast hun eerste fotoshoot achter de rug. Via onderstaande liveblog kunt u alles op de voet volgen.