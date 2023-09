LIVE RODE DUIVELS. Rode Duivels trainen laatste keer om 10u45 - Poolse ref moet België-Estland in goede banen leiden

SOS amateur­clubs (deel 1): waarom kopen buitenland­se ex-(?)makelaars 6 van onze derde- en vierdeklas­sers op?

Het Belgisch profvoetbal is grotendeels opgeslokt door buitenlandse investeerders. Die tendens zet zich nu zelfs in het amateurvoetbal door, zo blijkt uit onze reeks SOS amateurvoetbal waarvan u hier het eerste deel kan lezen (morgen volgt deel 2). Zes derde- en vierdeklassers zijn al in vreemde handen. Wat zoeken Turkse ex-(?)makelaars bij vierdeklasser Eendracht Aalst? En waarom landt er een dozijn Jamaïcanen in Voeren?