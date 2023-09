LIVE RODE DUIVELS. Laatste training voor België - Estland, nadien spreken Tedesco en Vertonghen

“Jullie zijn gewoon gênant”: Duitsland in ongeziene crisis, Van Gaal genoemd als opvolger ontslagen Flick

Het Duitse voetbal davert op z'n grondvesten. Nog nooit was de crisis zo groot. Zaterdagavond 1-4-verlies tegen Japan in een oefenwedstrijd, zondag zag de voetbalbond zich zowaar voor het eerst in haar geschiedenis genoodzaakt een bondscoach te ontslaan - sinds die functie vanaf 1926 bestaat. Exit Hansi Flick. De Duitse pers ziet het erg somber in. “Onze nationale ploeg is van geen tel meer in het wereldvoetbal en dat is zorgelijk met het EK in eigen land voor de deur.”