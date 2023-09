LIVE RODE DUIVELS. Jan Vertonghen: “Comeback van Alderweireld? We waren toch te oud en te traag?”

"Nog te weinig getraind op de press"

Op de persconferentie blijft Tedesco erbij dat België meer kon scoren en herhaalt hij niet blij te zijn met de pressing. "Die werd te veel ongecontroleerd en met te weinig samenhang gedaan. We hebben daar ook nog maar vier keer op getraind sinds ik bondscoach ben. De volgende keer moet dat beter." Waarna Tedesco nu toch het dramatische veld aanhaalt. "Zo'n veld vind je zelfs niet bij de U17. Neen, het is geen excuus en ik wil er niet meer over spreken. Maar het is wel de waarheid en was zwaar in het nadeel van het team dat het meest balbezit had. Het veld morgen in Brussel? Neen, ik ga het er echt niet meer over hebben. Desnoods spelen we op de parking hiernaast. Ook dan moeten we kunnen winnen. Maar we zullen onze filosofie niet aanpassen."