LIVE RODE DUIVELS. De Bruyne en Lukaku wel van de partij op tweede training van Tedesco - Gracenote: “België heeft 88 % kans op EK-kwalificatie”

Wout Faes voelt zich klaar om Alderwei­reld op te volgen: “Ik ga mij smijten”

127 interlands en een schat aan ervaring. De nalatenschap van Toby Alderweireld bij de Rode Duivels is niet min. Toch voelt Wout Faes (24) zich klaar om de fakkel over te nemen. “Ik ga me volledig geven”, sprak de centrale verdediger van Leicester City.