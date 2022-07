LIVE. Rode Duivel Openda ontbreekt bij Club, transfer op til - Lille weigert bod van 23 miljoen euro voor Onana - Officieel: Vlap naar Twente

Voetbal Football Talk. 17-jarige Stroeykens tekent nieuw contract tot 2024 bij Anderlecht - Vanhaeze­brou­ck geschorst tegen Standard

Op de officiële aankondiging van Sebastiano Esposito is het nog even wachten bij Anderlecht, maar er is wel nieuws over een andere spits. De 17-jarige Mario Stroeykens heeft zopas zijn contract verlengd op Neerpede, hij tekent een nieuwe verbintenis tot 2024 bij paars-wit. Stroeykens ging zijn laatste contractjaar in en de onderhandelingen over een verlenging waren al een poosje aan de gang. Nu hebben alle partijen een akkoord bereikt. Stroeykens staat bij Anderlecht voor het seizoen van de doorbraak en moet samen met Raman en Esposito knokken voor z’n plek. Stroeykens debuteerde op 21 januari 2021 tegen Eupen onder Vincent Kompany. In totaal speelde hij al 12 wedstrijden voor het eerste elftal van Anderlecht, hij wacht wel nog op zijn eerste doelpunt. (KDZ)

