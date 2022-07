LIVE RED FLAMES. Zweedse media en fans geloven amper in kansen Flames, ondanks corona-perikelen: “Uitschakeling zou een fiasco zijn”

Red FlamesHistorisch. Zo kunnen we de kwalificatie van onze Red Flames voor de kwartfinales van het EK het best samenvatten. Ook financieel doet België een goede zaak. Een plaats in de kwartfinales levert 205.000 euro op. Bij de tegenstandster gaat nu echter wel het corona-alarm af. Mis hier niets in aanloop naar de historische kwartfinale van de Red Flames tegen Zweden!

Wij denken dat de Red Flames het moeilijk zullen hebben in de kwartfinale tegen Zweden. De Zweedse reporter Johan Kücükaslan van de Zweedse zender SVT denkt er ook zo over. “Als Zweden het niet haalt, zal het land in shock zijn. Minder dan de helft van de Belgische speelsters zijn niet eens prof.” Ook Covid kan hen niet verontrusten. “We hebben twee positieve gevallen en drie twijfelgevallen die ziek zijn. Beter nu. Voor de wedstrijd tegen België. Ik denk dat we ze nu beter kunnen missen dan in de halve finale.”

Ja, je kan Zweden vergelijken met België. Ongeveer 11 miljoen inwoners, een rijk Europees land, dat loopt gelijk. Er zijn 85.000 vrouwen die voetballen. Bij ons zijn dat er 38.500. Qua recrutering loopt België dus flink achter.

Wij hebben een gouden generatie. Top van de wereld op de FIFA-ranking. Het zijn de mannen, de Rode Duivels. Ze hebben nog nooit iets gewonnen. Zweden heeft ook een gouden generatie, de voetbalvrouwen, top van de ranking en zij hebben, behalve zilver en goud, ook nog nooit iets gewonnen.

Volledig scherm De Zweedse speelsters vieren de kwalificatie voor de kwartfinale. © Photo News

Het Zweeds vrouwenelftal is Europese top. Als sinds 1984. Voor wie denkt dat het nooit wat wordt met dat vrouwenvoetbal: de Zweedse selectie is op dit moment zo goed als helemaal samengesteld uit buitenlandse profs en razendpopulair. Naar een match van de vrouwen kijken 2 miljoen mensen in Zweden. Voor Zweden - Brazilië in Stockholm waren er 33.000 toeschouwers. Interessant detail: per ticket krijgt de Zweedse selectie 1,15 euro. Equal pay bestaat in Zweden. De mannen krijgen evenveel. Zelfde basisloon, zelfde wedstrijdpremies. De mannen krijgen wel hogere premies voor de grote toernooien omdat FIFA en UEFA een grotere pot verdelen voor de mannentoernooien. Voor de rest heeft de Zweedse bond sinds 1 januari van dit jaar de lat precies gelijk gelegd.

Die andere lat is voor EURO 2022 heel hoog gelegd. Ze willen het EK winnen. De fans gingen uit hun bol toen ze hoorden dat het in de kwart tegen België is. Máár België. “Als Zweden het niet haalt, dan is dat voor deze generatie een fiasco. Respect, jazeker. Maar niemand gelooft dat België het haalt. Minstens 3 of 4-0 zeggen de fans.” De reporter in Svensson blijft voorzichtig. Zijn ogen blinken wel als hij een paar Zweedse sterren noemt. “Stina Blackstenius speelt voor Arsenal, heeft gescoord tegen Portugal, dat was heel belangrijk voor haar. Caroline Seger, 38 en meer dan 230 interlands. Magdalena Eriksson, kapitein van Chelsea. Fridolina Rolfö, Barcelona, daarvoor Wolfsburg. Kossovari Asslani, 32, speelt voor Real Madrid, geniaal aan de bal. Het zijn allemaal vrouwen met Olympische en WK-ervaring.”

Als hij vraagt of volgens ons België toch een kans maakt, mompelen we iets over David en Goliath en “in voetbal kan alles”. (DD)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.