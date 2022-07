LIVE. Red Flames op achterstand, Thorvaldsdóttir opent de score vlak na rust

Belgisch voetbal Uitspraak pas in 2023 en nog ruimte voor debat, maar Pro League moet rechtenhou­ders wel compense­ren voor stopzetten competitie tijdens pandemie

Moeten de Pro League-clubs straks de portemonnee opentrekken voor het vroegtijdig stopzetten van de competitie in 2020? De procedure loopt nog, maar een arbitragerechtbank oordeelt wel dat rechtenhouders Proximus, Telenet en VOO recht hebben op een schadevergoeding. Over het mogelijke bedrag, maar ook over de afloop, is het laatste woord evenwel nog niet geschreven.

6 juli