LIVE RED FLAMES. Corona-alarm bij Zweden? Drie nieuwe speelsters ziek - 205.000 euro voor historische kwalificatie

EK voetbal “Ik blonk van trots”: vriendin Shari Van Belle, die zelf net naast de EK-selectie viel, juichte nog nét iets luider na penaltysa­ves van Fla­mes-doel­vrouw Nicky Evrard

Red Flames-doelvrouw Nicky Evrard haalde al twee keer de krantenkoppen in Engeland. Twee strafschoppen gestopt en ook zonder tegen IJsland en Frankrijk bij de uitblinkers. Sinds 2013 is zij de eerste die twee keer een penalty pakte op een EK. Dominique Reyns is de voorzitter van KAA Gent Ladies, zij kent Nicky al jaren. Jimmy Coenraets is de coach van haar nieuwe club OH Leuven. Shari Van Belle is de vriendin van Evrard. Alledrie zagen ze die keeper die ze goed kennen.

17 juli