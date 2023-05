LIVE REAL MADRID-OSASUNA. Courtois geklopt: Torro hangt de bordjes in evenwicht, kijk live op HLN naar de finale van de Copa del Rey

FC Rechtbank: hoe steenrijke eigenaar van Virton tegen de schenen van Man City stampt om zelf bij de Europese top te geraken

Op het veld stelt Virton amper wat voor. In de rechtbank houden zelfs Manchester City en PSG rekening met de Belgische tweedeklasser. Nu Virton reeksgenoot Lommel onder de juridische bus wil gooien, kijken sjeiks van over heel de wereld met argusogen mee. En daar is een heel goede reden voor.