LIVE REAL-ATLÉTICO. “Rivaliteit tussen clubs is maximaal, maar respect is dat ook”: teams veroordelen wansmakelijke actie met opgeknoopte Vinicius-pop

Flame of the Game, dat was ze op het EK van 2022 meer dan eens. Maar een Gouden Schoen, dat ontbreekt nog op het cv van nationale keepster Nicky Evrard. Voorlopig toch, want mogelijk mag ze die woensdagavond samen met haar vriendin en teamgenoot bij OHL Shari Van Belle in Antwerpen ophalen. Misschien wordt het wel de avond van de keepers. “Meestal komen we in beeld als het slecht is, als we in de fout gaan of zo. Alleen daarom al zou het leuk zijn als ze op een positieve manier in het nieuws komen.”

