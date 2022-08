LIVE. RC Genk denkt aan oude bekende Samatta - AA Gent strikt Zuid-Koreaanse middenvelder

Spaargids.be Steeds meer groene beleggings­fond­sen: maar hoe duurzaam zijn ze echt?

Hoe groen zijn groene beleggingsfondsen? Duurzame fondsen winnen aan fans, maar het is oppassen voor fondsen die zich meer maatschappelijk verantwoord voordoen dan ze zijn. Want bedrijven beseffen heel goed dat ze veel beter in de markt liggen als een label voor duurzaamheid de bedrijfsnaam of het logo flankeert. Waar moet je op letten wanneer je duurzaam wil beleggen? Spaargids.be legt het uit.

5 augustus