LIVE. Racing Genk, Club Brugge en AA Gent kennen straks eerste Europese tegenstanders

Straks weet Racing Genk of het in de tweede voorronde van de Champions League aan de bak moet tegen het het Zwitserse FC Servette of het Griekse Panathinaikos. Ook Club Brugge en AA Gent zitten vandaag in de trommel. Zij komen uit in de tweede voorronde van de Conference League. Via onderstaande liveblog komt u te weten welke ploegen onze Belgische teams loten.