LIVE PSG-LENS (21u). Is Openda ook tegen de Parijzenaars trefzeker?

“Een half mirakel dat wij de top vier zouden halen”: Hein Vanhaeze­brou­ck voor andermaal cruciaal duel in Mechelen

‘Missie play-off 1' nadert zijn ontknoping voor AA Gent. Als ze alles in eigen handen willen houden, winnen de Buffalo’s zondag maar beter in Malinwa. “Ik hoor dat ze in Mechelen iedereen scherp willen krijgen, dat Birger Verstraete gaat terugkeren in de ploeg”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “Alle middelen worden aangehaald om terug scherpte in de ploeg te krijgen. Vooral tégen AA Gent, blijkbaar. De voorbije weken was het wel wat anders.”