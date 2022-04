LIVE. Problemen op de rechtsachter voor Guardiola - Volg hier alles in aanloop naar de clash van de Belgen!

Jupiler Pro League Marc Coucke zwaar ontgoo­cheld: “Hoe op één week een gans seizoen om zeep te helpen” - Kompany: “Union was slimmer”

Start gemist. In de Brusselse derby en bijgevolg ook in de hele Champions’ play-offs. Union troefde Anderlecht nog maar eens af in een Brusselse derby. Niet op talent, wel op passie en voetbalintellect. “We verloren de match in de match”, zei een gefrustreerde Kompany. Ook bij eigenaar Marc Coucke ontgoocheling troef. Aan de overkant wil Felice Mazzu van een tweestrijd met Club Brugge nog niet weten.

