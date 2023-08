LIVE POGON-GENT. Wat een verrassing! AA Gent zowaar op dubbele achterstand in Polen

PORTRET. Moisés Caicedo, recordman van 127 miljoen, ‘verzoop’ bij Beerschot: “Hij heeft hier wenend op zijn kamer gezeten”

Er was eens een straatjongen uit Ecuador - de jongste van tien kinderen. Op zijn 19de ging Moisés Caicedo naar Beerschot, dat degradeerde. Twee jaar later is hij de duurste voetballer ooit in grootste competitie van de wereld. Insiders geven een blik onder zijn motorkap. “Via de materiaalman liet Moises de spits weten dat hij een pak rammel kon verwachten.”