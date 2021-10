LIVE. Partizan en AA Gent bikkelen in middenveld, uitgespeelde kansen zijn schaars

Red Flames En plots doen de Flames het met nieuwe doelvrouw, Odeurs slachtof­fer van “hogere eisen”: “Ik vecht mijn eigen gevecht”

20 oktober De Red Flames spelen morgen tegen Kosovo hun derde wedstrijd onderweg naar het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023. 4 op 6 hebben ze na een gelijkspel in Polen en een riante overwinning tegen Albanië. Kosovo straks is een hapje. Dinsdag spelen de Belgische vrouwen in Oslo tegen Noorwegen.