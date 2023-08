LIVE OSASUNA-CLUB (do, 20u30). Race tegen de klok voor De Cuyper, die geraakt werd aan de borstwervel

Race tegen de klok voor De Cuyper

Haalt Maxim De Cuyper de wedstrijd in Osasuna of niet? De verdediger moest halfweg de partij tegen RWDM gewisseld worden met een blessure. De onderzoeken toonden intussen aan dat De Cuyper geraakt werd aan de borstwervel. Of hij speelklaar raakt, zal nog moeten blijken. De enige remedie is rusten. Is De Cuyper er niet bij in Spanje, dan zal Kyriani Sabbe (18) hem net als tegen RWDM vervangen.