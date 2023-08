LIVE OSASUNA-CLUB (20u30 op VTM 2). Spelers stomen zich klaar met mobiliteitsoefeningen, fans smeren de kelen in Pamplona

De Fransman Benoît Millot werd aangeduid als ref voor Osasuna-Club. Hij wordt bijgestaan door zijn landgenoten Hicham Zakrani en Julien Aube (lijnrechters). Voor het eerst in de Conference League is er ook vanaf de Play-offs een VAR ter beschikking.

Jagoba Arrasate is de Baskische coach van Osasuna, 45 jaar. Hij klonk vol lof voor Club Brugge: "Het is een elftal dat zeer comfortabel is aan de bal. Met veel snelheid. Een ploeg die met veel jongens aanvalt. Een mix van ervaring en jeugd. Wij zijn geen favoriet, en we zullen de defensieve fouten moeten vermijden die we zaterdag tegen Bilbao maakten." (SK)

Op het uur van de aftrap vanavond in El Sadar wordt om en bij 30 graden Celsius verwacht. Om 17u zou het nog steeds 40 graden zijn in Pamplona. Daarna zou het snel gaan afkoelen. Niettemin lastige omstandigheden om in te voetballen. De reglementering van UEFA inzake weersomstandigheden voorziet twee cooling breaks — één in elke helft, rond minuut 30 en 75 — bij temperaturen van meer dan 30 graden Celsius.

De Spaanse subtopper heeft een geschatte marktwaarde van 135 miljoen euro en doet nauwelijks onder voor de 141 miljoen euro van Club. De bekendste speler van de ploeg is Ezequiel 'Chimy' Avila, Argentijn en broer van ex-Antwerp-speler Gaston. Chimy is een potige aanvaller - afgelopen weekend pakte hij nog rood voor een smerige tackle in minuut 94 (zie video onder). Het wordt afwachten of hij na die actie in de basis zal staan - Osasuna-coach Jagoba Arrasate bood na de match zelfs zijn excuses aan voor de tackle.

Club kende tot dusver weinig problemen met Aarhus en Akureyri, maar nu volgt een opponent van een ander kaliber. Osasuna is een te duchten tegenstander voor blauw-zwart. De Spanjaarden eindigden vorig seizoen knap op de zevende plek in La Liga en schopten het tot de finale van de Copa Del Rey. Daarin Real Madrid te sterk.

Voor het overige zit de Spaanse aanwinst Víctor Barberá voor het eerst in de selectie, Nielsen en Meijer zijn nog steeds out.

Ronny Deila zit door de goede vorm waarin z'n aanvallende spelers verkeren met een luxeprobleem en moet dus knopen doorhakken. De verwachting is dat de Noor zijn landgenoot Nusa slachtoffert voor aanvoerder Vanaken, die helemaal terug is na ziekte. Ook De Cuyper is volgens Deila weer fit.

Jarno Bertho in Spanje: "Het is hier uitzonderlijk warm"

Ronny Deila over hitte in Spanje: "In Knokke is het ook heet, hé"

Club landde in de namiddag in Pamplona, waar de temperatuur vandaag opnieuw 40°C aantikte. De hitte wordt een factor, al relativeert coach Ronny Deila. "We moeten gewoon voorbereid zijn. Het is beter in het stadion en de zon zal onder zijn, dus het komt wel goed. Het geldt voor beide ploegen. In Knokke is het ook heet, hé", grijnst de Noor.

"Een goed resultaat meenemen is het belangrijkste", zegt hij over de wedstrijd. "We moeten focussen op de prestatie. De spelers hebben vertrouwen, we moeten gewoon blijven doen waar we mee bezig zijn. De sleutel is onszelf zijn. Osasuna is geen Spaans team zoals Barcelona, ze zijn fysiek sterk en direct. Daar moeten we mee omgaan en zelf onze kansen grijpen."

Van extra druk is volgens Deila geen sprake. "Er is altijd druk. We spelen voetbal omdat we willen winnen. Het wordt een lastige tegenstander, maar we zijn geconcentreerd zoals voor elke andere wedstrijd."