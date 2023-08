LIVE OSASUNA-CLUB (20u30 op VTM 2). Jarige Vanaken in de basis bij Club in Pamplona, waar het opnieuw bloedhete dag wordt

Club kende tot dusver weinig problemen met Aarhus en Akureyri, maar nu volgt een opponent van een ander kaliber. Osasuna is een te duchten tegenstander voor blauw-zwart. De Spanjaarden eindigden vorig seizoen knap op de zevende plek in La Liga en schopten het tot de finale van de Copa Del Rey. Daarin Real Madrid te sterk.

Voor het overige zit de Spaanse aanwinst Víctor Barberá voor het eerst in de selectie, Nielsen en Meijer zijn nog steeds out.

Ronny Deila zit door de goede vorm waarin z'n aanvallende spelers verkeren met een luxeprobleem en moet dus knopen doorhakken. De verwachting is dat de Noor zijn landgenoot Nusa slachtoffert voor aanvoerder Vanaken, die helemaal terug is na ziekte. Ook De Cuyper is volgens Deila weer fit.

Jarno Bertho in Spanje: "Het is hier uitzonderlijk warm"

Ronny Deila over hitte in Spanje: "In Knokke is het ook heet, hé"

Club landde in de namiddag in Pamplona, waar de temperatuur vandaag opnieuw 40°C aantikte. De hitte wordt een factor, al relativeert coach Ronny Deila. "We moeten gewoon voorbereid zijn. Het is beter in het stadion en de zon zal onder zijn, dus het komt wel goed. Het geldt voor beide ploegen. In Knokke is het ook heet, hé", grijnst de Noor.

"Een goed resultaat meenemen is het belangrijkste", zegt hij over de wedstrijd. "We moeten focussen op de prestatie. De spelers hebben vertrouwen, we moeten gewoon blijven doen waar we mee bezig zijn. De sleutel is onszelf zijn. Osasuna is geen Spaans team zoals Barcelona, ze zijn fysiek sterk en direct. Daar moeten we mee omgaan en zelf onze kansen grijpen."

Van extra druk is volgens Deila geen sprake. "Er is altijd druk. We spelen voetbal omdat we willen winnen. Het wordt een lastige tegenstander, maar we zijn geconcentreerd zoals voor elke andere wedstrijd."