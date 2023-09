LIVE OSASUNA-BARCELONA. Trekken Lewandowski en co aan het langste eind?

Is de interesse nu al bekoeld? Ronaldo en co. zien aantal fans in Saudische tribunes stevig kelderen

Is het nieuwe eraf? Het aantal toeschouwers in de Saudi Pro League lijkt in vrije val. Waar drie weken geleden in totaal nog ruim 125.000 fans naar de in totaal negen wedstrijden gingen kijken, waren dat afgelopen speeldag nog slechts 57.658 supporters. Ofwel minder dan de helft en slechts één vierde van alle zitjes bezet. Het is wat anders dan Anfield of het Wanda Metropolitano.