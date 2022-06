LIVE. Origi legde medische testen af bij AC Milan - Kompany denkt aan speler van Standard

Racing Genk Wouter Vrancken over­schouwt eerste trainings­da­gen bij Racing Genk: “Momenteel zijn nieuwko­mers niet broodnodig”

Het tempo op training wordt gaandeweg opgeschroefd. Het aantal tactische ingrepen van Wouter Vrancken ook. En volgens de coach moeten we niet per se veel in- en uitgaand verkeer verwachten bij Racing Genk. “Ik geloof in de kwaliteiten die hier aanwezig zijn.” Een stand van zaken in Genk.

22 juni