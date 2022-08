LIVE. Olsson op huurbasis naar Denemarken, Raman toch naar AZ? - Ten Hag: “Ronaldo blijft bij Man United” - Racing Genk grijpt waarschijnlijk naast toptarget Sor

Football Talk Football Talk. Jérémy Doku staat weer aan de kant - AC Mi­lan-Bel­gen krijgen nieuwe eigenaar

De Italiaanse kampioen AC Milan heeft een nieuwe eigenaar. Het Amerikaanse RedBird Capital Partners neemt de club voor 1,2 miljard euro officieel over van Elliott Management, een ander investeringsfonds dat sinds 2018 de controle had over Milan. Dat heeft Milan woensdag bevestigd.

