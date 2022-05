LIVE. Nsoki klungelt en biedt Raman prima kans aan, maar invaller kan niet profiteren

Jupiler Pro LeagueEen clash in het Lotto Park. Anderlecht ontvangt Club Brugge, voorlopig is het 0-0. Kruipt RSCA na de pauze recht, of wint Club? Volg de match live op deze pagina.