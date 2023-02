LIVE. Niet Thibaut Courtois, maar wereldkampioen Emiliano Martinez is Doelman van het Jaar op FIFA Best Awards

Het kruim van de voetbalwereld verzamelt in Parijs voor de ‘FIFA The Best Awards’. Een gala-avond zet de uitblinkers van het voorbije voetbaljaar 2022 in de bloemetjes. Thibaut Courtois was een van de drie genomineerden voor de prijs van beste doelman, Emiliano Martinez ging met de oppergaai lopen. Volg het gala live op deze pagina.