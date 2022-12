LIVE NEDERLAND-VS. 1-0! Memphis opent de score met een knappe plaatsbal

Voormalig Kroatisch internatio­nal Rakitic steekt de draak met Lukaku: “We moeten hem trakteren op een maand vakantie”

Van zout in de wonde strooien gesproken. Voormalig Kroatisch international Ivan Rakitic was duidelijk erg blij met de kwalificatie van zijn land voor de achtste finales en vond het nodig om Romelu Lukaku te bedanken voor zijn gemiste kansen. “Let’s go Lukakuuu”, zingt hij in een filmpje waarin hij de spot drijft met ‘Big Rom’.

