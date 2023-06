LIVE NEDERLAND-KROATIË. Gouden wissel Noa Lang dwingt in extremis verlengingen af na late gelijkmaker voor Oranje

Malen schoot in de 34ste minuut zijn vijfde goal voor het Nederlandse elftal tegen de touwen. De Kroaten kwamen zeer fris uit de kleedkamer. Nadat Modric een penalty uitlokte, maakte Kramaric het af. Dik tien minuten later schoot Pasalic de 2-1 tegen de touwen. Noa Lang werd tien minuten voor tijd gewisseld, en redde de Nederlandse eer met een late gelijkmaker. Verlengingen geblazen. U kan de wedstrijd op de voet volgen in onze liveblog.