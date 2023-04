LIVE NAPOLI-AC MILAN. Napoli start furieus maar grote kansen blijven uit, Giroud mist penalty voor Milan

Napoli neemt het in de terugmatch van de kwartfinale van de Champions League op tegen AC Milan. De Napolitanen moeten in eigen stadion een 0-1-achterstand zien op te halen tegen de ‘Rossoneri’. Bij de thuisploeg keert Osimhen terug in de basis, bij Milan staan er zoals verwacht geen Belgen in de basis. Volg alle actie in onderstaande liveblog!