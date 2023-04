LIVE NAPOLI-AC MILAN. Milan op rozen na treffer Giroud op slag van rust, Kvaratschelia mist penalty voor Napoli

Vincent Kompany in uitgebreid gesprek over trainer­schap, Anderlecht en de Rode Duivels: “De huidige generatie is nog niet klaar”

Vincent Kompany moet zijn titelfeestje met Burnley nog even uitstellen. In een uitgebreide babbel met RTBF sprak hij over zijn succesvol seizoen in de Engelse tweede klasse - ook Anderlecht, de Rode Duivels en Manchester City kwamen aan bod. “Ik wil dat City de beste coach heeft. En momenteel is Pep de beste.”