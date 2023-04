LIVE NAPOLI-AC MILAN. Dan toch Giroud! Fransman zet Milanezen op slag van rust op rozen, wat kan Napoli nog?

LIVE CHEL­SEA-RE­AL MADRID. Daar is Courtois! Rode Duivel voorkomt met gewéldige save openings­tref­fer van Cucurella

In de terugmatch van de kwartfinales van de Champions League neemt het Real Madrid van Thibaut Courtois en Eden Hazard het vanavond op tegen Chelsea. De Madrilenen verdedigen in Londen een comfortabele 2-0-bonus uit de heenwedstrijd. Kunnen de ‘Blues' de scheve situatie nog ombuigen of eist Courtois andermaal de hoofdrol op? Volg het live in onderstaande liveblog!