LIVE MILAN-TOTTENHAM. Houden Saelemaekers en Milan hun voorsprong vast in de tweede helft?

Nu familiaal de chaos onder controle is, ziet Anderlecht de échte Vertonghen: waarom Jan weer Super Jan is

Chaos is de grootste vijand van een controlefreak. De transfer naar Anderlecht gooide het leven van Jan Vertonghen (35) en zijn gezin overhoop. De recordinternational was zichzelf niet. Nu Vertonghen alles weer op een rijtje heeft, zien ze ook in het Lotto Park de beste versie van ‘Sterke Jan.’ Met dank onder meer aan ‘maatje’ Alderweireld.