LIVE. Medische testen, tekenen, poseren voor foto’s...: zo ziet de eerste dag van De Ketelaere in Milaan eruit - Fan showt eerste shirtje CDK aan diens ouders

VoetbalAttendere... De transfer van Charles De Ketelaere (21) naar AC Milan is er één met een testbeeld en de boodschap ‘even geduld’. Het vertrek met de privéjet gisteren lag in lijn met de saga. Wachten, wachten, wachten. Medische testen, tekenen, poseren voor foto’s...: dit krijgt CDK vandaag in Milaan voorgeschoteld. Via deze liveblog zit u de hele dag in het spoor van de Rode Duivel!