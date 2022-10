LIVE MECHELEN-EUPEN. Vanlerberghe laat voorsprong liggen vanop de stip

Voetbal Amerikaan­se aandeelhou­der Club Brugge wil stadionbe­le­ving optimalise­ren: “Topkwali­teit bieden”

Een kwart van de aandelen van Club Brugge heeft Orkila Capital in handen. Het Amerikaanse investeringsfonds wil onder meer de stadion-ervaring verbeteren. “Vanuit de VS weten we hoe sportteams de beleving in moderne stadions kunnen optimaliseren”, aldus Jesse Du Bey van Orkila Capital aan De Tijd.

