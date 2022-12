LIVE MAROKKO-SPANJE. Op naar verlengingen! Bounou voorkomt in slotseconden nog Spaanse treffer met knappe save op vrije trap Olmo

Paul Okon, assistent bij Club, geniet van stuntende ‘Aussies’: “Rode Duivels misten Australi­sche mentali­teit”

‘Aussie Aussie Aussie, Oi Oi Oi’. Paul Okon, assistent-coach bij Club Brugge, geniet dan wel van het Australische exploot in Qatar, toch hinkt hij op twee gedachten: “Ook na het succes op het WK van 2006 is er in ons land helemaal niets veranderd.” Vanavond staan de ‘Aussies’ voor hun 1/8ste finale tegen Messi en co. “Wij verwachten nooit dat we iets zullen winnen - het maakt dat ze vechten tot de laatste snik.”

3 december