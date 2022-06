LIVE. Mané verlaat Liverpool voor Bayern - Haller naar Dortmund - Anderlecht rondt de komst van Angulo af

Red Flames PORTRET. Ives Serneels, ex-voetballer, duivenmel­ker en al 11 jaar bondscoach van de Red Flames: “Als het klikt, klikt het”

Ives Serneels (49) staat al meer dan 11 jaar aan het hoofd van de Red Flames. Maar de bondscoach speelt ook met de duiven, voetbalde nog op het hoogste niveau - hij werd kampioen met Lierse in 1997 - en heeft nog mannenploegen gecoacht. En toch is er nog veel dat u niet over hem weet. Stemmen uit zijn entourage over de trainer van onze nationale vrouwenploeg, die op het EK van juli een kwartfinale ambieert. “Hij botst vaak op limieten en dat maakt hem soms heel ambetant.”

