LIVE. Mané draagt Bayern-shirt en legt medische tests af in München - Anderlecht denkt aan jonge spits van Inter

JUPILER PRO LEAGUE Officieel: Vincent Janssen, de grootver­die­ner in België, tekent voor vier jaar bij Antwerp

De officiële aankondiging is een feit. Vincent Janssen (28) heeft een contract voor vier seizoenen getekend bij Antwerp. Met de komst van de Nederlandse spits - goed voor een jaarsalaris van liefst 2,5 miljoen euro netto - is de toon gezet. The sky is the limit voor Royal Antwerp FC.

18 juni