LIVE. Man City probeert stevige Madrileense muur uit verband te spelen, wachten op eerste goede kans

Anderlecht Joris Ide, zakenpart­ner van Coucke, betreurt overname Anderlecht: “Dat was een slechte investe­ring”

Joris Ide, reus in de staalindustrie, ondernemer en investeerder. Niet alleen in fabrieken, ook in voetbalclubs. In een interview met ‘De Tijd’ reflecteert hij over zijn investering in RSC Anderlecht, samen met goede vriend Marc Coucke. Jaren geleden stak Ide 15 miljoen euro in de Brusselse club. Een beslissing waar hij nu met spijt op terugkijkt.

3 april