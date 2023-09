LIVE MAN CITY-FULHAM. Jérémy Doku wordt voorlopig weinig aangespeeld, Haaland met zijn vierde van het seizoen

De tegenstan­ders van Antwerp voorge­steld: weerzien voor Van Bommel, Conceição opnieuw in België en ‘dakloze’ ploeg

Antwerp kent zijn tegenstanders in de poulefase van de Champions League. FC Barcelona is zonder twijfel de grootste naam, maar ook FC Porto en Shakhtar Donetsk zijn geen kleine garnalen in het Europese voetbal. De opponenten van de ‘Great Old’ voorgesteld.