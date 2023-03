LIVE MAN CITY-BURNLEY (18u45). Manchester City eert Kompany met mooie tifo in Etihad - Eerste prikjes voor thuisploeg

Mission Impossible of liggen er toch kansen? Wat u moet weten over West Ham United, tegenstan­der van AA Gent in de Conference League

AA Gent zit voor het eerst in 31 jaar in de kwartfinale van een Europees tornooi. De Buffalo’s lootten met het Engelse West Ham United een grote naam. Maken de troepen van Hein Vanhaezebrouck kans tegen de Londenaars? Hieronder sommen we even de pro’s en contra’s van The Hammers op.